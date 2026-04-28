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Bayer-Aktie fällt: China nimmt Zulassungsantrag für Bayer-Schlaganfallpräparat an

29.04.26 14:01 Uhr
4-Milliarden-Chance: Bayer-Hoffnungsträger nimmt wichtige Hürde in China - Aktie fällt dennoch | finanzen.net

Chinas Gesundheitsbehörde Center of Drug Evaluation hat den Zulassungsantrag für den Bayer-Medikamentenkandidaten Asundexian zur Vorbeugung gegen ischämische Schlaganfälle angenommen.

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Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, der derzeit nach sehr guten Phase-3-Wirksamkeitsdaten mit dem Faktor-XIa-Hemmer weltweit Zulassungsanträge dafür vorbereitet.

In China stellen Schlaganfälle laut Bayer die häufigste Ursache für Todesfälle und Behinderungen dar. Zwischen 2010 und 2021 stieg ihre Zahl um 10 Prozent auf 20,8 Millionen an.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen das Spitzenumsatzpotenzial von Asundexian auf bis zu 4 Milliarden Euro.

Die Bayer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,55 Prozent auf 36,42 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, 360b / Shutterstock.com

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