Hokuyu Lucky legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Hokuyu Lucky hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 52,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,53 Prozent auf 9,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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