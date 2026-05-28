DAX25.166 +0,3%Est506.086 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,6%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.337 +0,5%Euro1,1638 -0,1%Öl93,75 +0,5%Gold4.517 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Erwartungen an SpaceX-IPO wohl gesenkt -- DroneShield, IBM, CTS Eventim im Fokus
Top News
Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier
Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
'Hold'

Bayer-Aktie fällt: Jefferies hebt Ziel kräftig an - sieht jedoch Risiken

29.05.26 10:26 Uhr
Bayer-Aktie fällt: Kursziel deutlich erhöht - Risken bleiben | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer deutlich angehoben. Die Rechtsstreitigkeiten der Leverkusener blieben jedoch ein Risikofaktor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,10 EUR -0,66 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Konkret stieg das Bayer-Kursziel von 25 auf 40 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" bleibt bestehen. Der neu verantwortliche Pharma-Analyst Michael Leuchten sieht auf Basis der "Summe-aller-Teile" aktuell theoretisch einen Wert von 45 Euro je Aktie. Die Rechtsstreitigkeiten blieben allerdings ein Unsicherheitsfaktor, der die Aktien der Leverkusener im ungünstigen Fall auch wieder auf 30 Euro zurückwerfen könnte, schrieb er. Ohne zusätzliche Impulse aus der Wirkstoffforschung könne man Bayer auch nicht als günstige Pharma-Aktie bezeichnen, so Leuchten.

Im XETRA-Handel notiert die Bayer-Aktie zeitweise 1,56 Prozent tiefer bei 37,25 Euro.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / ET

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen