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'Hold'

Bayer-Aktie im Plus: Berenberg hebt Ziel an

12.06.26 10:20 Uhr
Bayer-Aktie steigt: Berenberg erhöht Kursziel | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.

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Konkret stieg das Ziel von 40,00 auf 40,50 Euro. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA am Freitag zeitweise 0,98 Prozent höher bei 36,14 Euro.

/rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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