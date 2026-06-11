Bayer-Aktie im Plus: Berenberg hebt Ziel an
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.
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Konkret stieg das Ziel von 40,00 auf 40,50 Euro. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen.
Die Bayer-Aktie notiert via XETRA am Freitag zeitweise 0,98 Prozent höher bei 36,14 Euro.
/rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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