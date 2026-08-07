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'Hold' bleibt

Tesla-Aktie dennoch mit Gewinnen: Jefferies senkt Kursziel nach Quartalszahlen deutlich

Tesla-Aktie dennoch mit Gewinnen: Jefferies senkt Kursziel nach Quartalszahlen deutlich

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 400 auf 350 US-Dollar gesenkt.

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Tesla
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Die Einstufung blieb aber bei "Hold". Angesichts der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung habe er seine Ertragsschätzung für den Hersteller von Elektrofahrzeugen um mehr als ein Drittel gekappt, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil geht der Experte nach wie vor von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk kontrollierten Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX aus. Ungeachtet der Dementis Musk sei eine Ausgliederung des China-Geschäfts von Tesla sinnvoll, wenn dies eine Fusion erleichtere.

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Die Tesla-Aktie gewann an der NASDAQ am Freitag 2,84 Prozent auf 328,60 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG