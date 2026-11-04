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Einstufung im Blick

Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58.86 EUR 2.06 EUR 3.63 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.885 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 33,2 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:06 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets

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