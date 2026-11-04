Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.885 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 33,2 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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