Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Einstufung im Blick

04.11.26 11:07 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.

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Um 10:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.885 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 33,2 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.