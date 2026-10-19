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Aktie auf dem Prüfstand

Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.30 EUR -0.25 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Dialyse-Spezialisten dürften schwach ausgefallen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er prognostiziert ein stagnierendes organisches Umsatzwachstum sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:27 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 39,17 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 2,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 69.113 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 0,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:46 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

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