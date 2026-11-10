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Einstufung im Blick

Hold für Henkel vz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Hold für Henkel vz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
85.66 EUR 2.00 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:56 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 85,26 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 8,52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.263 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 26,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Henkel vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:11 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital

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