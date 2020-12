Jefferies hebt Ziel für Volkswagen auf 160 Euro - VW-Aktie leichter

Die E-Mobilitätsstrategie des Autobauers Volkswagen (VW) vz sei zwar konsequent, aber hohe Fixkosten machten es riskant, Absatz in anderen Segmenten zu verlieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchestudie. Die Bilanz sei zudem schwächer als in dieser Phase des Zyklus zu erwarten sei und es blieben Führungsprobleme.

Volkswagen-Titel verlieren am Freitag via XETRA zeitweise 2,49 Prozent auf 140,80 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:05 / ET

