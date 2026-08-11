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Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Brenntag SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.64 EUR -1.46 EUR -2.31 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 61,62 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 57.006 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 28,5 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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DatumRatingAnalyst
10:26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag SE Halten DZ BANK