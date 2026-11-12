DAX 26.693 +0,1%ESt50 6.378 -0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.316 -0,6%Bitcoin 64.553 -3,1%Euro 1,1057 -0,3%Öl 94,2 +1,6%Gold 3.865 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Experten-Einschätzung

Hold-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Hold-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Die Merck-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
147.00 EUR -4.25 EUR -2.81 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:27 Uhr 3,9 Prozent auf 145,75 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1,20 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 187.711 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 21,3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Aktuelle Merck Aktie News

Werbung

Merck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:41 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
12:46 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.