Hold-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Experten-Einschätzung

12.11.26 15:43 Uhr

Die Merck-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:27 Uhr 3,9 Prozent auf 145,75 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1,20 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 187.711 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 21,3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.