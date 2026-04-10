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Airbus-Aktie tiefer: Analysten erwarten schwachen Cashflow

15.04.26 20:04 Uhr
Airbus droht Cash-Schock: Analysten schlagen Alarm vor Quartalszahlen - Aktie fällt | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
171,72 EUR -1,50 EUR -0,87%
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Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus SE Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro.

Die Airbus-Aktie fällt auf Tradegate rund 1,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

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10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
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31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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