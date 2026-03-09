DAX22.435 -1,0%Est505.537 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +0,2%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.274 +0,4%Euro1,1586 -0,3%Öl102,1 +2,1%Gold4.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Airbus-Aktie rutscht nach Kurszielsenkung durch Berenberg ab Airbus-Aktie rutscht nach Kurszielsenkung durch Berenberg ab
Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hold-Rating bleibt

Airbus-Aktie rutscht nach Kurszielsenkung durch Berenberg ab

24.03.26 10:22 Uhr
Analysten warnen: Airbus-Kursziel angepasst, Aktie unter Druck | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
163,38 EUR -4,22 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, die Verwerfungen dadurch bislang aber begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache.

Wer­bung

Die Airbus SE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,79 Prozent auf 163,44 Euro nach.

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
09:31Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:21Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:31Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen