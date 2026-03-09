Hold-Rating bleibt

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, die Verwerfungen dadurch bislang aber begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache.

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Die Airbus SE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,79 Prozent auf 163,44 Euro nach.

HAMBURG (dpa-AFX)