Airbus-Aktie rutscht nach Kurszielsenkung durch Berenberg ab
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.
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Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, die Verwerfungen dadurch bislang aber begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache.
Die Airbus SE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,79 Prozent auf 163,44 Euro nach.
HAMBURG (dpa-AFX)
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|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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