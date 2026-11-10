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'Hold'

Rheinmetall-Aktie: Berenberg nimmt Kursziel zurück

Rheinmetall-Aktie: Berenberg nimmt Kursziel zurück

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
869.90 EUR 24.30 EUR 2.87 %
Charts | News | Analysen

Konkret fiel das Ziel für die Rheinmetall-Aktie von 1020 auf 900 Euro. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf.

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/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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