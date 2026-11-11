Hold von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Analyse im Fokus

11.11.26 09:48 Uhr

Siemens Healthineers-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

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Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:31 Uhr 0,7 Prozent auf 43,26 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 100.409 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 1,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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