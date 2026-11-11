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Analyse im Fokus

Hold von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Hold von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
42.80 EUR -0.17 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:31 Uhr 0,7 Prozent auf 43,26 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 100.409 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 1,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:46 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital

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