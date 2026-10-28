Hold von Jefferies & Company Inc. für Deutsche Bank-Aktie

Hold-Einstufung

28.10.26 12:52 Uhr

Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Bank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:36 Uhr 3,7 Prozent auf 29,94 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.926.231 Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 6,3 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.