Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv.

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 57,62 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 4,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 751.264 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,1 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

