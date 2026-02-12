DAX24.833 -0,1%Est505.988 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +1,8%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.376 +1,1%Euro1,1857 -0,1%Öl67,65 +0,2%Gold4.940 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienbewertung

Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

13.02.26 12:28 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)s Schicksal? Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,56 EUR 0,30 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 57,62 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 4,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 751.264 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,1 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
12:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
11:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
11:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
11:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
11:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen