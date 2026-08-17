Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für MTU Aero Engines-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 350 auf 390 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen.
Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 378,00 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 3,17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 3.918 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: MTU Aero Engines
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|Rating
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|10:01
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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