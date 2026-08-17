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Analyse im Blick

Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für MTU Aero Engines-Aktie

Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für MTU Aero Engines-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
379.60 EUR -2.20 EUR -0.58 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 350 auf 390 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 378,00 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 3,17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 3.918 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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DatumRatingAnalyst
10:01 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 MTU Aero Engines Underweight Barclays Capital
05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK

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