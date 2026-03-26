DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +5,2%Nas24.574 +1,3%Bitcoin67.457 +3,8%Euro1,1709 -0,3%Öl102,0 +3,0%Gold4.731 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- US-Börsen höher -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten
LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Holding(s) in Company

22.04.26 18:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Irish Residential Properties REIT PLC
0,98 EUR -0,06 EUR -5,87%
Charts|News|Analysen

Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Holding(s) in Company

22-Apr-2026 / 17:47 GMT/BST

Standard Form TR-1

Standard form for notification of major holdings

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the Central Bank of Ireland)i

 
  1. 1. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attachedii: Irish Residential Properties REIT PLC

635400EOPACLULRENY18

2. Reason for the notification (please tick the appropriate box or boxes):

[X] An acquisition or disposal of voting rights

[ ] An acquisition or disposal of financial instruments

[ ] An event changing the breakdown of voting rights

[X] Other (please specify)iii: “Transfer in of Temporary Proxy Voting Shares

 

3. Details of person subject to the notification obligationiv :

Name: Ameriprise Financial, Inc.

City and country of registered office (if applicable): Minneapolis, USA

4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.)v:

TR Property Investment Trust Plc

5. Date on which the threshold was crossed or reachedvi: 20/04/2026

 

6. Date on which issuer notified: 22/04/2026

7. Threshold(s) that is/are crossed or reached: 9%

8. Total positions of person(s) subject to the notification obligation:

 

% of voting rights attached to shares (total of 9.A)

% of voting rights through financial instruments
(total of 9.B.1 + 9.B.2)

Total of both in % (9.A + 9.B)

Total number of voting rights of issuervii

Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached

9.852%

0.000%

9.852%

524,442,218

Position of previous notification (if applicable)

8.867%

0.000%

8.867%

 
           

 

9. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reachedviii:

A: Voting rights attached to shares

Class/type of
shares

ISIN code (if possible)

Number of voting rightsix

% of voting rights

 

Direct

 

 

Indirect

 

 

Direct

 

 

Indirect

 

IE00BJ34P519

0

51,665,979

0.000%

9.852%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL A

51,665,979

9.852%

 

B 1: Financial Instruments according to Regulation 17(1)(a) of the Regulations 

Type of financial instrument

Expiration
datex

Exercise/
Conversion Periodxi

Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted.

% of voting rights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL B.1

 

 

 

B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to Regulation 17(1)(b) of the Regulations

Type of financial instrument

Expiration
datex

Exercise/
Conversion Period xi

Physical or cash settlementxii

Number of voting rights

% of voting rights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL B.2

 

 
                     

 

10. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please tick the applicable box):

 

[ ] Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.xiii

 

[X] Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entityxiv:

 

Namexv

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

Ameriprise Financial, Inc.

%

%

%

Columbia Management Investment Advisers, LLC

%

%

%

 

 

 

 

Ameriprise Financial, Inc.

%

%

%

Columbia Threadneedle Investments UK International Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle (Europe) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc

%

%

%

Columbia Threadneedle Capital (Group) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle Capital (Holdings) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle Capital (UK) Limited

%

%

%

Thames River Capital LLP

8.210%

%

8.210%

 

 

 

 

Ameriprise Financial, Inc.

%

%

%

 

Columbia Threadneedle Investments UK International Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle (Europe) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc

%

%

%

Columbia Threadneedle Group (Holdings) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle Group (Management) Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle Holdings Limited

%

%

%

Columbia Threadneedle Management Limited

%

%

%

 

11. In case of proxy voting:

Columbia Threadneedle Management Limited holds 4,976,035 number of Proxy Voting shares until 28/05/2026

 

 

12. Additional informationxvi:

The chain of control set out in Section 10 of this form represents the controlled entities within the Ameriprise Financial, Inc. group.

For clarity:

The entities within the chain of control of which Columbia Management Investment Advisers, LLC is the ultimate subsidiary hold 0.693% of the voting rights in the issuer.

The entities within the chain of control of which Thames River Capital LLP is the ultimate subsidiary hold 8.210% of the voting rights in the issuer.

The entities within the chain of control of which Columbia Threadneedle Management Limited is the ultimate subsidiary hold 0.949% of the voting rights in the issuer.

 

 

Done at Threadneedle Asset Management Holdings Ltd, Holbrook House, Station Road, Swindon, SN1 1HH on 22nd April 2026.


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BJ34P519
Category Code: HOL
TIDM: IRES
LEI Code: 635400EOPACLULRENY18
Sequence No.: 424793
EQS News ID: 2313390

 
End of Announcement EQS News Service

