Hollywood-Stars protestieren gegen Paramount-Übernahme

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere Hollywood-Stars haben sich entschieden gegen die Übernahme von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) durch Paramount (Paramount Skydance) gestellt. "Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird - und zu welchen Bedingungen", hieß es in einem Brief, unter dem etwa Hollywood-Größen wie Jane Fonda, Javier Bardem, Ben Stiller und weitere als Unterstützer aufgeführt waren. Der Mitteilung zufolge haben mehr als 1.000 Menschen aus der Branche die Forderung unterschrieben.

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Ende Februar hatte der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Rivale Netflix war kurz zuvor aus einem langen Bieterstreit ausgestiegen. Das Hollywood-Urgestein würde - sofern das Geschäft der Prüfung von Wettbewerbshütern standhält - unter die Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern. Dieser will an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist derzeit noch einer der kleineren Größen der Branche./apo/DP/he