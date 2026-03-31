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Hollywood-Stars protestieren gegen Paramount-Übernahme

13.04.26 20:17 Uhr
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LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere Hollywood-Stars haben sich entschieden gegen die Übernahme von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) durch Paramount (Paramount Skydance) gestellt. "Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird - und zu welchen Bedingungen", hieß es in einem Brief, unter dem etwa Hollywood-Größen wie Jane Fonda, Javier Bardem, Ben Stiller und weitere als Unterstützer aufgeführt waren. Der Mitteilung zufolge haben mehr als 1.000 Menschen aus der Branche die Forderung unterschrieben.

Ende Februar hatte der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Rivale Netflix war kurz zuvor aus einem langen Bieterstreit ausgestiegen. Das Hollywood-Urgestein würde - sofern das Geschäft der Prüfung von Wettbewerbshütern standhält - unter die Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern. Dieser will an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist derzeit noch einer der kleineren Größen der Branche./apo/DP/he

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