Holsten-Brauerei trotz Corona-Krise gut am neuen Standort angekommen

HAMBURG (dpa-AFX) - Acht Monate nach ihrem Umzug von Altona über die Elbe ist die Holsten-Brauerei gut am neuen Standort in Hamburg-Hausbruch angekommen - trotz Corona-Krise. Zu Einschränkungen sei es durch die Pandemie nicht gekommen, sagte Carlsberg Deutschland-Sprecherin Linda Hasselmann der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei die Nachfrage der Gastronomie nach Fassbier coronabedingt zurückgegangen. Dies habe man aber zum Teil durch einen höheren Absatz bei Flaschenbieren kompensieren können. Braumeister Jan Freitag zog ein positives Umzugsfazit. "Wir sind erfolgreich im Normalbetrieb angekommen und sehen bereits jetzt ganz deutlich die Vorteile der hochmodernen Anlagen." So habe man den Wasserverbrauch um 25 Prozent und den Energieverbrauch um 34 Prozent senken können./fi/DP/men