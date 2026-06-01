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Holtzbrinck bündelt Medienmarken unter neuem Dach

09.06.26 14:31 Uhr

BERLIN/STUTTGART/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Medienunternehmen des Verlegers Dieter von Holtzbrinck werden unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Zum 1. Januar 2027 entstehen aus der Handelsblatt Media Group, dem Tagesspiegel Verlag und der Holding Dieter von Holtzbrinck Medien die neue Mediengruppe Holtzbrinck Media, wie das Unternehmen mitteilte. Die Redaktionen sollen mehr Verantwortung für die Weiterentwicklung ihrer journalistischen und digitalen Produkte erhalten.

Unternehmen setzt auf KI und neue Geschäftsfelder

Zugleich kündigte Holtzbrinck Media Investitionen in Technologie, Künstliche Intelligenz und neue Geschäftsfelder an. Dazu zählen nach Unternehmensangaben unter anderem Veranstaltungen, Community-Angebote, spezialisierte Informationsdienste sowie neue digitale Produkte. In diesen Bereichen sollen zusätzliche Stellen im mittleren zweistelligen Bereich entstehen.

Die bisherigen Querschnittsfunktionen der einzelnen Häuser sollen künftig zusammengeführt werden. Das Unternehmen kündigte zudem Investitionen in Infrastruktur, Datenkompetenz und Plattformen an. Ziel sei es, weiteres Wachstum zu ermöglichen und mögliche Zukäufe vorzubereiten.

Andrea Wasmuth soll Neuaufstellung führen

Dieter von Holtzbrinck beauftragte die Vorstandsvorsitzende der Dieter von Holtzbrinck Medien und der Handelsblatt Media Group, Andrea Wasmuth, mit der Neuaufstellung der Mediengruppe.

"Unabhängiger, sorgfältig recherchierter Journalismus ist für unsere Demokratie wichtiger denn je", sagte der Verleger laut Mitteilung. Deshalb stärke das Unternehmen seine publizistischen Marken und investiere zugleich in Technologie und Wachstum.

Die Neuaufstellung folgt auf eine weitere wichtige Veränderung in Holtzbrincks Medienbeteiligungen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Dieter von Holtzbrinck Medien ihren 50-prozentigen Anteil an der Wochenzeitung "Die Zeit" zum Jahresbeginn 2027 an die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck abgeben werden. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung./svv/DP/stk