Home Federal Bancorp meldet vierteljährliche Dividende

Die amerikanische Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana (ISIN: US43708L1089, NASDAQ: HFBL) zahlt ihren Aktionären eine Dividende von 16 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 4. November 2019 (Record date: 21. Oktober 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 32,33 US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2019) bei 1,98 Prozent.

Die Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana ist die Holdinggesellschaft der Home Federal Bank. Der Firmensitz der 1924 gegründeten Home Federal Bank befindet sich in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 9,71 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 57,9 Mio. US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de