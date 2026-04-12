Home Position: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Home Position hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Position ein EPS von 7,42 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net