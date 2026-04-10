Home Position öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Home Position veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 16,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Position 21,12 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 4,51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net