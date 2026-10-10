Home Position zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

Home Position hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Home Position hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,70 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 60,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Home Position einen Gewinn von 42,93 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Home Position im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 17,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net