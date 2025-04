Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Dienstagnachmittag zu

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 337,30 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 337,30 EUR. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 339,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 435 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 297,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 13,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

