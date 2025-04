Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot steigt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 338,85 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 338,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 338,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. 21,62 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,34 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,18 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

