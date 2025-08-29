DAX23.996 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
So bewegt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag nahe Vortagesschluss

01.09.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 346,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
347,90 EUR -2,30 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie um 11:34 Uhr im XETRA-Handel bei 346,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 346,90 EUR. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 346,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 346,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 159 Home Depot-Aktien.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 18,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Wer­bung

mehr Analysen