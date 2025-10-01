DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Aktienentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag leichter

01.10.25 16:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag leichter

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 341,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
339,05 EUR -5,05 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 341,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 341,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 450 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Mit Abgaben von 14,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen