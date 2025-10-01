Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 341,85 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 341,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 341,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 450 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Mit Abgaben von 14,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen