DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.098 -1,0%Nas21.172 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Dienstagabend

02.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Dienstagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 348,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
348,95 EUR 1,05 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:16 Uhr 0,2 Prozent auf 348,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 350,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 347,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 794 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,27 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen