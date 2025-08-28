Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Dienstagabend

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 348,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:16 Uhr 0,2 Prozent auf 348,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 350,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 347,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 794 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,27 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

