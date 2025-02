Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 393,85 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 393,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 391,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 396,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.025 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 4,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,58 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,91 USD.

Am 12.11.2024 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,83 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 40,22 Mrd. USD gegenüber 37,71 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Home Depot dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,09 USD je Home Depot-Aktie.

