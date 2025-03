Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 377,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 377,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 394,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 394,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 297,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,02 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,11 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

