Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 394,85 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 394,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 394,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 394,85 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 23 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. 4,37 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.05.2024 auf bis zu 297,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 32,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 25.02.2025. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

