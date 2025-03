Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 381,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,4 Prozent auf 381,40 EUR. Bei 382,65 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 381,75 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 556 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.05.2024 bei 295,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain