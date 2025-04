Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Home Depot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,5 Prozent auf 322,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:20 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 322,00 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 322,00 EUR. Bei 330,05 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 70 Stück.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,76 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 296,00 EUR ab. Mit Abgaben von 8,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,18 USD aus.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,08 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

