Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 392,25 EUR.

Die Home Depot-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 392,25 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 392,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 396,05 EUR. Zuletzt wechselten 600 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 5,21 Prozent zulegen. Bei 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,91 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,71 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

