Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Vormittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 397,80 EUR.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 397,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 397,80 EUR. Bei 397,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 3,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,91 USD aus.

Am 12.11.2024 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,68 USD, nach 3,83 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 40,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,71 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,09 USD je Aktie.

