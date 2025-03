Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 364,25 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 15:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 364,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 363,90 EUR. Bei 369,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 520 Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.05.2024 auf bis zu 297,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

