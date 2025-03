Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 368,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 08:55 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 368,95 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 368,95 EUR. Bei 370,70 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130 Home Depot-Aktien.

Am 02.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 411,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,51 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.05.2024 bei 296,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,77 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.

Am 25.02.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 34,79 Mrd. USD eingefahren.

Die Home Depot-Bilanz für Q1 2025 wird am 20.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Home Depot die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,10 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain