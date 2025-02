Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 395,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:56 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 395,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 393,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 396,40 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 362 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 295,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Abschläge von 25,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 8,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,91 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,83 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 37,71 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2025 15,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

