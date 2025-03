Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 356,15 EUR abwärts.

Das Papier von Home Depot befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 356,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 356,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 356,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 15,71 Prozent zulegen. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,59 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 2,83 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 39,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,10 USD je Home Depot-Aktie.

