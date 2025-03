Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 355,50 EUR zu.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 355,50 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 356,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,05 EUR ab. Mit Abgaben von 16,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 39,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,10 USD je Aktie belaufen.



