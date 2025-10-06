DAX24.420 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.890 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Home Depot im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

06.10.25 16:10 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
341,40 EUR 4,90 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:02 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.054 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,02 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen