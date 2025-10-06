Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:02 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.054 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,02 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen