Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

Home Depot im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:02 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 330,10 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.054 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,02 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen