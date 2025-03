Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Home Depot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 344,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 344,80 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 344,75 EUR. Mit einem Wert von 353,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 264 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 16,33 Prozent niedriger. Am 28.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 297,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,18 USD aus.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 20.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,10 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

