Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittag gestärkt

07.08.25 12:07 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
335,20 EUR 2,15 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 333,40 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 333,40 EUR. Bei 331,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 18 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,60 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,76 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 13,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,16 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 20.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,63 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 vorlegen. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

