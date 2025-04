Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,5 Prozent auf 322,95 EUR zu.

Um 16:03 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 322,95 EUR zu. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 322,95 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 318,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.509 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 21,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Home Depot die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,10 USD je Aktie.

