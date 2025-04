Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 319,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 319,15 EUR zu. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 319,15 EUR zu. Bei 319,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 22,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.05.2024 auf bis zu 297,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,92 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,18 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach