Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 320,20 EUR zu.

Um 12:01 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 320,20 EUR. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 321,10 EUR. Bei 318,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 1.011 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 14,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Am 25.02.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

