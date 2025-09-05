DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend nahezu unverändert

08.09.25 20:24 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Home Depot. Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 356,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
360,20 EUR 7,80 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tradegate-Handel kam die Home Depot-Aktie um 20:19 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 356,60 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 358,95 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 353,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 358,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 635 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Wer­bung

mehr Analysen